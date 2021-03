Covid: disposte altre tre zone rosse in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAR - Nei Comuni di Bisignano e Cariati (Cosenza) e Samo (Reggio Calabria), saranno in vigore le limitazioni da zona rossa dalle ore 5 del 18 marzo a tutto il 31 marzo 2021. Per il Comune di Sorianello (Vibo Valentia) è invece prevista la proroga, dalla mezzanotte del 18 marzo a tutto il 24 marzo, delle disposizioni già previste dall'ordinanza n. 9/2021.

È quanto stabilisce l'ordinanza n. 14, firmata oggi dal presidente ff della regione Calabria Nino Spirlì, per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Nell'ordinanza si specifica che in tutti questi Comuni l'incidenza dei casi "negli ultimi 7 e 14 giorni supera i valori individuati nel Dpcm 2 marzo 2021, anche tenendo conto di quanto contenuto nella Raccomandazione 2020/1475 del Consiglio dell'Unione europea nel suo testo consolidato a seguito della Raccomandazione 2021/119".

Il provvedimento dispone che "le misure siano automaticamente adeguate a quanto previsto per i territori identificati come 'zona rossa', nei provvedimenti governativi di successiva emanazione".

È inoltre previsto che "i dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali competenti procedano al costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale, segnalando tempestivamente all'Unità di crisi regionale, ogni variazione significativa intervenuta". (ANSA).