Incendio rifiuti a Crotone, disagi circolazione per il fumo

(ANSA) - CROTONE, 16 MAR - Un vasto incendio di rifiuti è divampato oggi pomeriggio in località Passovecchio di Crotone.

Sul posto sono intervenute tre squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone che hanno domato le fiamme, impedendo che si propagassero al capannone dismesso e all'area del mercato generale ortofrutticolo.

La densa colonna di fumo prodotta dall'incendio ha creato disagi lungo la statale 106, con problemi al traffico veicolare.

Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incendio. (ANSA).