COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAR - Impennata di ricoveri in area medica in Calabria. I nuovi ingressi, nelle ultime 24 ore, sono stati 19 (277) con il tasso di occupazione dei posti letto - secondo i dati Agenas - che sale al 30% (+2%), comunque al di sotto della soglia critica fissata al 40%. Più stabile la situazione nelle terapie intensive con un nuovo ingresso (29 il totale) ed il tasso di occupazione al 19% (+1%) mentre la soglia critica è fissata al 30%.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 311 nuovi con mille tamponi in più (2.821) rispetto ad ieri ed un rapporto tamponi-positivi dell'11,02% (ieri 11,69%). Quattro le vittime con il totale che sale a 740. Gli isolati a domicilio sono 7.428 (+78), i guariti 33.235 (+209) ed i casi attivi 7.734 (+98).

Preoccupazione per la situazione è stata espressa dal presidente ff della Regione Nino Spirlì. "Ora siamo arancioni - ha detto a un Giorno da Pecora su Rai Radio1 - fino a ieri eravamo intorno ai 200 contagi, anche se la media si è un po' alzata. Non credo che riusciremo a cambiare colore troppo presto e mi auguro che non sarà verso il rosso. Sono un po' preoccupato perché la variante inglese è arrivata anche in Calabria".

Da stasera entra in zona arancione scuro il comune di Crosia.

Il sindaco ha disposto la chiusura da domani delle scuole che passeranno alla Dad, delle ludoteche, delle piazze, delle aree verdi e di gli spazi aperti dove è possibile fare assembramenti.

Sul fronte vaccini, sono 36mila le dosi di Astrazeneca ferme in Calabria dopo la sospensione cautelare decisa dall'Aifa. Fino ad oggi ne sono state utilizzate circa 25 mila. Stasera intanto arriveranno i vaccini prodotti da "Moderna". Secondo i dati aggiornati alle 19.31, in Calabria sono state utilizzate 179.519 dosi sulle 256.500 di tutte le case farmaceutiche con un tasso di utilizzo del 70%. (ANSA).