Vaccini:via a piattaforma Poste per prenotazioni Asp Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 15 MAR - Sancita l'operatività della piattaforma di Poste Italiane per le prenotazioni dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Il nuovo sistema sarà operativo da domani 16 marzo a disposizione dei cittadini per partecipare alla campagna vaccinale, che prevede la prima seduta già nella giornata di giovedì 18 marzo.

Al termine di una riunione tra Asp Cosenza, Protezione civile e Poste Italiane, che si è svolta oggi, sono stati stabiliti i tempi di attuazione. "In una prima fase - è scritto in una nota dell'Asp - la piattaforma entrerà in funzione in sette dei sessantotto centri vaccinali attivati sul territorio provinciale. Le sedi individuate, scelte per garantire la copertura in ogni Distretto Sanitario, consentiranno di tarare al meglio il nuovo strumento che verrà, poi adottato in tutti gli altri punti vaccinali. Il numero di vaccini prenotabili, sarà proporzionale al numero di vaccini che la Regione Calabria riuscirà a fornire".

"Apriamo una nuova fase, che ci consentirà di ottimizzare il servizio offerto ai cittadini" il commento del commissario dell'Asp La Regina, il quale, pur non negando le difficoltà riscontrate in questo inizio, si è detto convinto "della bontà della soluzione individuata che garantirà l'assoluto rispetto delle regole". (ANSA).