Vaccini:iniziata a Cosenza somministrazione personale scuola

(ANSA) - COSENZA, 11 MAR - "Sono felice di essermi vaccinato.

Credo sia fondamentale mettere in sicurezza il mondo scolastico per ritornare alla normalità". Adirlo un docente dell'istituto professionale Da Vinci - Nitti di Cosenza, che oggi ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid AstraZeneca nel centro vaccinale gestito dall'Esercito a Vaglio Lise nell'avvio della campagna a Cosenza.

"Gestisco un istituto che conta oltre mille studenti e 150 docenti - ha commentato il dirigente scolastico Damiano De Paola - abbiamo lavorato incessantemente, la dad ha dato buoni risultati ma la scuola è anche socialità ed è fondamentale tornare in classe".

Sono circa trecento le persone appartenenti al mondo scolastico, tra docenti e personale Ata, che oggi saranno vaccinate a Cosenza nel solo punto vaccinale dell'Esercito.

(ANSA).