Al via Mediterraneo Radio Festival, omaggio a Piazzola

(ANSA) - CATANZARO, 11 MAR - Si è aperta oggi la II edizione del nediterraneo radio festival, con il concerto "Duettango feat Silvia Mezzanotte", un omaggio ai cento anni del grande compositore Astor Piazzola. La kermesse proseguirà con 9 appuntamenti di grande prestigio registrati fino 22 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro per Rai Radio 3 e proposti in streaming, come da programma, sulla pagina facebook del teatro.

Il Festival promosso e sostenuto dal Conservatorio di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese, con la direzione artistica del Maestro Filippo Arlia, in media partnership con Radio Rai 3 e con l'apporto degli studi di registrazione Bartok del maestro Raffaele Cacciola, ha un cartellone che spazia da concerti di musica classica, al jazz, al pop, fino ad arrivare alla musica popolare.

Un concerto al giorno scandirà la manifestazione. Lunedì 15 marzo protagonisti la viola di Simonide Braconi e il pianoforte di Francesco allegra. Il prestigioso Trio di Parma si esibirà mercoledì 17. Lunedì 22 grande chiusura con il Sassofono di Javier Girotto e la Calabria Jazz Orchestra diretta da Carlo Cattano. (ANSA).