Covid:in Calabria 283 positivi,crescono ricoveri area medica

(ANSA) - CATANZARO, 10 MAR - Aumentano i contagi in Calabria di pari passo con l'aumento dei tamponi. Oggi i nuovi positivi sono 283 (149 ieri) ma con 2.872 tamponi contro 2.370 ed un tasso tamponi-positivi del 9,85% (ieri 6,28). Le vittime sono 3 con il totale dei decessi che sale a 712. Crescono ancora, di 5, i ricoveri in area medica (236) mentre calano di 2 quelli in terapia intensiva (33). Gli isolati a domicilio sono 6.499 (+159) ed i guariti 32.411 (+118). In risalita i casi attivi, 6.768 (+162). I casi confermati oggi sono a: Cosenza 121, Catanzaro 49, Crotone 41, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 56.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 573.121 soggetti per un totale di 608.146 tamponi con 39.891 positivi. Sono i dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.726 (50 in reparto AO di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.630 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.912 (8.617 guariti, 295 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.718 (21 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto all'AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 1.677 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.891 (3.790 guariti, 101 deceduti). Crotone: casi attivi 304 (16 in reparto; 288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.744 (2.701 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 450 (13 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3275 (3216 guariti, 59 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.520 (85 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.417 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.992 (13.778 guariti, 214 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).