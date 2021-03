Covid:ospedale militare Cosenza operativo per vaccinazioni

(ANSA) - COSENZA, 09 MAR - È stato riconvertito in centro vaccinale, l'ospedale dell'Esercito italiano a Vaglio Lise a Cosenza. La struttura, operativa da oggi e che sarà in funzione dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, è dotata di un'area dedicata alla somministrazione dei vaccini nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico e con uno spazio di attesa dove sostare per il periodo di osservazione (15 minuti) post vaccino.

Nell'assetto campale sono presenti 3 medici e 8 infermieri militari, un totale di sei box vaccinali più uno per la vaccinazione protetta, necessaria per i casi di persone con particolari allergie. "Partiamo con 250 vaccinazioni al giorno - ha spiegato il colonnello Francesco Rizzo - che saranno implementate grazie al supporto della sanità civile fino a 500".

I centri vaccinali in provincia sono circa una settantina e a questi si aggiungono quelli di Cosenza. "I vaccini - ha dichiarato il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale Vincenzo La Regina- ci sono e rassicuriamo tutti i cittadini cosentini". "Si tratta di un piano unico - ha detto Isabella Mastrobuono, commissaria dell'Ao di Cosenza - delle vaccinazioni che prevede la collaborazione di Asp e Ao che si organizzeranno in modo da potenziare questa struttura".

"Le dosi di vaccino che vengono inoculate - ha detto il presidente ff Antonino Spirlì che ha visitato l'ospedale da campo dell'Esercito a Cosenza - sono già aumentate, soprattutto negli ultimi giorni. Abbiamo avuto delle difficoltà ed è inutile negarlo, ma oggi si entra a regime grazie anche al lavoro dell'Esercito. La riconversione di questo luogo ci consente di ottimizzare al massimo le forze e avviare al meglio la campagna di vaccinazione".

"I vaccini ci sono - ha aggiunto Spirlì- basta richiederli per tempo e non ci sarà nessuna carenza. Riusciremo ad azzerare questo ritardo che si è verificato. Non c'è una corsa a chi è più bravo, ma a tutelare la salute delle persone ". (ANSA).