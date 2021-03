Covid: in Calabria149 positivi, in crescita i ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - Sono 149 i nuovi positivi in Calabria (ieri 89) ma con un numero nettamente maggiore di tamponi fatti, 2.370 contro i 1.253 del giorno precedente. Tre le vittime con il totale che sale ancora, a 709. In crescita di 10 i ricoverati in area medica (231) e di 3 in terapia intensiva (35) mentre gli isolati a domicilio calano di 28 (6.340). I guariti salgono di 161 (32.293) mentre i casi attivi sono 6.606 (-15). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 22, Catanzaro 9, Crotone 52, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 55.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 570.477 soggetti per un totale di 605.274 tamponi con 39.608 positivi. Sono questi i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.648 (48 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 2.556 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.869 (8.575 guariti, 294 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.681 (22 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 0 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 1.640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.879 (3.779 guariti, 100 deceduti). Crotone: casi attivi 270 (19 in reparto; 251 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.737 (2.694 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 436 (15 ricoverati, 421 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.273 (3.215 guariti, 58 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.521 (82 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.935 (13.721 guariti, 214 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).