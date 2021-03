COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 08 MAR - In sensibile calo - a fronte però di una forte riduzione di test effettuati (1.253 su 1.097 soggetti) - il dato dei contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria: sono 89, ieri erano 228, i nuovi casi con un decesso (706 vittime totali). Non si ferma, invece, l'aumento di ricoverati nei reparti di area medica +4 (221) e in terapia intensiva +2 (32).

Reggio Calabria si conferma ancora in testa per numero di casi al giorno, 64, seguito da Vibo Valentia con 14 e Catanzaro con sette. Cosenza ne conta quattro e Crotone nessuno. E' partita proprio oggi la didattica a distanza, con qualche protesta da parte di genitori, alunni e parte del personale scolastico, decisa dal presidente facente funzioni Antonino Spirlì. Da più parti si contesta - e sono stati già proposti dei ricorsi alla giustizia amministrativa - la decisione di sospendere le lezioni in presenza con la regione che è rimasta in zona gialla.

A Cosenza manifestazione del collettivo politico Fem.In che, in occasione dell'8 marzo, ha occupato simbolicamente la la sede dell'Azienda sanitaria provinciale. Alla base della protesta, la mancanza di Unità speciali di continuità assistenziale in alcuni comuni della provincia. Per le attiviste che sono salite sul tetto della struttura "un'altra nota molto dolente è quella che riguarda la gestione dei vaccini. Siamo la penultima regione d'Italia - lamentano - per dosi somministrate". Sulla questione è intervenuto il commissario dell'Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina che, appresa la notizia della protesta, si è detto disponibile ad un incontro.

"Considerato che sono qui da poco e mi sono ritrovato a gestire un'azienda con problematiche importanti - ha detto - tengo a precisare che non è mia abitudine ignorare i problemi e sono disponibile ad ascoltare tutti in modo da trovare soluzioni condivise". (ANSA).