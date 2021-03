Torino torna in campo,primo allenamento dopo focolaio

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Primo allenamento in gruppo per il Torino dopo lo stop dei giorni scorsi per il focolaio di variante inglese di Covid-19. Saltata la partita di ieri con la Lazio, di cui ora si stanno occupando i legali del club, Nicola ha iniziato a preparare la delicata trasferta di domenica a Crotone, gara importantissima nella lotta per la salvezza.

Il gruppo ha lavorato sulla forza, poi ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Assenti gli otto giocatori positivi al virus, alla prima squadra sono stati aggregati numerosi elementi della primavera. In programma domani una sessione di allenamento. (ANSA).