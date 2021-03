Lavoro irregolare, denunciati 2 imprenditori nel Reggino

(ANSA) - GIOIA TAURO, 03 MAR - Due imprenditori agricoli della Piana di Gioia Tauro sono stati denunciati dai carabinieri nell'ambito di una serie di controlli mirati al contrasto del fenomeno del caporalato e del reclutamento di manodopera senza garanzia sanitaria e legale.

I militari, con il supporto dei colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno denunciato per omessa sorveglianza sanitaria, un quarantacinquenne, titolare di un'impresa agricola di Rizziconi per aver riscontrato all'atto del controllo, la presenza di un lavoratore privo della documentazione sanitaria prevista poiché non sottoposto alla necessaria visita medica.

A Rosarno, invece, nel corso di un'ispezione ad altra azienda, i carabinieri hanno identificato quattro lavoratori extracomunitari impiegati con contratto irregolare. Contestata, in questo caso, al proprietario dell'azienda, un cinquantenne del posto, una "maxi sanzione" per violazioni alla normativa contro il lavoro sommerso, per un importo complessivo di circa 15.000 euro. (ANSA).