In auto con marijuana, due arresti dei Cc nel Crotonese

(ANSA) - SANTA SEVERINA, 02 MAR - Due uomini di 30 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente nel territorio di Santa Severina.

I due, entrambi di San Giovanni in Fiore, sono stati fermati a bordo di un'auto in transito sulla strada statale 107 nell'ambito di un controllo attuato dai militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro. A seguito di una perquisizione personale e veicolare all'interno del mezzo di trasporto, i militari hanno trovato circa 200 grammi di marijuana e 800 euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. (ANSA).