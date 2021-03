Covid: Calabria, in calo positivi (+102), 5 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 02 MAR - Sono 102, in calo (ieri 151), i nuovi positivi in Calabria con un contestuale aumento di tamponi, passati da 1.454 a 2.081. Anche nelle ultime 24 ore si registrano vittime, 5, con il totale che arriva a 693 da inizio pandemia. Sostanzialmente stabili i ricoveri, con un nuovo ingresso in terapia intensiva (20) e un'uscita dall'area medica (195). Gli isolati a domicilio sono 6.050 (-8). Cresce di 105 unità il numero dei guariti (31.175) mentre i casi attivi scendono a 6.265 (-8) . I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 18, Catanzaro 26, Crotone 15, Reggio Calabria 43. Ad oggi sono stati sottoposti a test 554.680 soggetti per un totale di 587.436 tamponi e 38.133 positivi. Sono questi i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.414 (35 in reparto AO di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 1 all'Ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.351 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.605 (8.313 guariti, 292 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.531 (18 in reparto all'AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.798 (3.699 guariti, 99 deceduti). Crotone: casi attivi 167 (9 in reparto; 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2683 (2640 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 424 (16 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.163 (3.107 guariti, 56 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.679 (80 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 8 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.582 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.310 (13.107 guariti, 203 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).