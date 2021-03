Scoperta e sequestrata discarica abusiva a Maida

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAR - Un'area di circa 2.500 metri quadri, adibita a discarica abusiva, è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Maida dai carabinieri della Compagnia di Girifalco e dai carabinieri forestale che hanno denunciato una persona in stato di libertà.

I militari, dopo avere avuto accesso alla sede di un'impresa edile, su un terreno in parte coltivato ad agrumeto, hanno constatato il deposito incontrollato di rifiuti ingombranti, R.A.E.E., speciali e pericolosi assieme alla presenza di tracce di indebito smaltimento dello stesso materiale attraverso combustione sul posto.

Sull'area è stata riscontrata inoltre la presenza di veicoli in stato di abbandono a contatto col suolo e di capi di bestiame suino e caprino privi di tracciabilità. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro con vincolo sanitario. A carico della persona denunciata sono state comminate sanzioni amministrative per circa 12 mila euro. (ANSA).