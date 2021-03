COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAR - Resta stabile il numero di contagi in Calabria: sono 151, rispetto ai 160 di ieri. Salgono i decessi, 5 nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 688. In aumento i ricoverati nei reparti di area medica, +6 (196); diminuiscono quelli in terapia intensiva -1 (19). Si conferma anche oggi il primato di contagi in provincia di Reggio Calabria, 112. Segue Vibo Valentia con 17 e poi appaiate Cosenza e Catanzaro. Zero nuovi positivi a Crotone.

A Bisignano e San Marco Argentano i sindaci Francesco Lo Giudice e Virginia Mariotti hanno disposto la sospensione della didattica in presenza dopo accertate positività al covid, proprio nel giorno in cui si è riunita l'Unità di crisi della Regione Calabria. "Si ritiene opportuno e auspicabile, così come determinato in altre realtà regionali - è scritto nella deliberazione della struttura alla quale hanno preso parte il presidente della Regione Nino Spirlì e il commissario ad Acta per la sanità, Guido Longo - la temporanea chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di avviare una massiccia e immediata vaccinazione a tutti gli operatori scolastici in modo che possano, al meglio e senza eccessivi rischi, operare all'interno degli istituti per la limitazione dei contagi con gli alunni in presenza".

La decisione definitiva spetta adesso alla struttura commissariale nazionale. Intanto, sempre il presidente f.f. ha reso noto di avere formalmente chiesto al commissario Longo di avviare una verifica aggiuntiva sui dati relativi ai contagi e in merito alla presenza di eventuali varianti del virus, il tutto avvalendosi dell'ausilio dei dipartimenti di Prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali. "L'obiettivo è avere una mappatura epidemiologica completa, città per città, in modo da poter, eventualmente, provvedere alla dichiarazione di nuove zone rosse, fondamentali per contenere il contagio da Sars-Cov2". (ANSA).