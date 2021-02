Vaccini:Cosenza,in 45 ultra 80enni hanno ricevuto prima dose

(ANSA) - COSENZA, 26 FEB - Sono 45 i cosentini ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer anti-covid 19, all'interno della centro vaccinazioni di via degli Stadi. Ad inoculare il vaccino i sanitari del Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

"Sono felice di aver fatto il vaccino - ha detto Giuseppe, in attesa di ricevere la prima dose - aspettavo con ansia, perché sono fiducioso". Dello stesso parere è anche Maria, che ha aggiunto "non ho mai avuto paura dei vaccini e sono convinta che ci aiuteranno a tornare alla normalità". "Abbiamo aspettato anche troppo - ha detto ancora la signora - considerata la pericolosità del virus, adesso mi sento più serena".

Le vaccinazioni proseguiranno domani mattina e andranno avanti nella prossima settimana. (ANSA).