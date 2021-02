Congo: bandiere esposte a mezz'asta a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 FEB - Bandiere a mezz'asta a Reggio Calabria in segno di lutto per la morte dell'Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e dell'Appuntato dei Carabinieri Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi durante l'attacco di un convoglio delle Nazioni Unite a Goma. Lo ha disposto il sindaco della città Giuseppe Falcomatà.

"La nostra città si unisce al lutto dell'intera comunità - ha affermato Falcomatà - per la scomparsa di questi due nostri connazionali rimasti uccisi nell'esercizio delle loro funzioni.

E' un giorno triste per tutti noi ci stringiamo attorno al dolore delle famiglie dei due giovani, siamo vicini all'Arma dei Carabinieri e all'intero corpo diplomatico del nostro Paese, chiedendo alle autorità nazionali ed internazionali di assumere tutte le iniziative necessarie affinché sia fatta più presto piena luce su questa triste vicenda". (ANSA).