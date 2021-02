Buffon, 654 volte in A? arrivato saltando e non strisciando

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Sicuramente serviva una vittoria, il modo e la maniera non sono preventivabili. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto benino, l'importante nei 90' è mantenere agonismo e attenzione, senza fare dei passaggi a vuoto". Così Gigi Buffon, dai microfoni di Sky Sport, dopo il successo della Juventus sul Crotone.

Oggi il 'monumento' della Juventus ha fatto 654 presenze in serie A: che sensazioni prova? "Vuol dire che la cosa più importante è che ci arrivo saltando, non strusciando - risponde -. È la più grande soddisfazione, è il modo in cui ci arrivi che fa la differenza. Io misuro l'ampiezza dei miei salti ogni settimana, finché sarà buona vado avanti".

Una battuta sull'Inter che è al comando della classifica.

"Sicuramente non è una sorpresa - dice Buffon -. Ero sorpreso non vederli mostrare la qualità di tecnico e rosa. Hanno un valore pari al nostro, almeno". (ANSA).