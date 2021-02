Juve: Pirlo "a Porto abbiamo fatto male, voltiamo pagina"

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "Sappiamo di aver fatto male in Portogallo, ora dobbiamo trasformare il rammarico in energie per domani sera": così Andrea Pirlo alla vigilia della sfida contro il Crotone. "Non c'è stato bisogno di uno scossone del presidente, sapevamo di non aver fatto bene - aggiungeil tecnico tornando sulla sconfitta di Champions - e con Agnelli abbiamo parlato subito dopo la partita. Potevamo fare di più, ora dobbiamo ripartire". (ANSA).