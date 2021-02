Crotone: Stroppa, con Juve non abbiamo già perso

(ANSA) - CROTONE, 21 FEB - "La gara di domani è molto, molto impegnativa, ma non avrebbe senso se andassi a Torino pensando di aver già perso. Speriamo di trovare una Juve che ci permetta di approfittare di qualche errore. Io sono convinto che possiamo trovare situazioni per fare male". L'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, presenta così il posticipo della 23/a giornata, che mette di fronte i campioni d'Italia contro l'ultima in classifica e Cristiano Ronaldo capocannoniere contro la difesa più battuta del torneo. "Stiamo aspettando la scintilla per avere linfa positiva e confermare quello che di buono abbiamo fatto in campo - ribadisce il tecnico -. Ci serve, banale dirlo, la partita perfetta mettendo in campo motivazioni, sacrificio, sapendo anche che abbiamo armi per poter colpire". Il Crotone recupera Molina e Cigarini, che però non pare il tecnico voglia rischiare dall'inizio, mentre non sarà a disposizione Djidji per una contrattura. (ANSA).