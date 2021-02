Covid: Calabria, meno morti e contagi

(ANSA) - CATANZARO, 21 FEB - Sono tutti in diminuzione i numeri del covid in Calabria: in calo nelle ultime 24 ore i decessi (da due ad uno), i contagi (da 218 a 170) ed i casi attivi (da 6.598 a 6.367). Si aggrava, invece, sia pure di poco, il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva (da 15 a 16), così come quello dei ricoveri nei reparti di area medica (da 163 a 167).In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 536.992 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 568.643 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono, complessivamente, 36.586, mentre quelle negative 500.406.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Cosenza: casi attivi 2.436 casi chiusi 8.267 (7.985 guariti, 282 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 1.516, casi chiusi 3.654 (3.558 guariti, 96 deceduti).

- Crotone: casi attivi 144, casi chiusi 2.619 (2.576 guariti, 43 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 514, casi chiusi 2.874 (2.822 guariti, 52 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.707, casi chiusi 12.496 (12.303 guariti, 193 deceduti).

- Altra Regione o stato estero: casi attivi 50, casi chiusi 309, tutti guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 45, Catanzaro 24, Crotone 1, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 67.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 110. (ANSA).