Covid: Calabria, positivi stabili (177), calano intensive

(ANSA) - CATANZARO, 19 FEB - Permangono stabili i contagi in Calabria, passati dai 166 di ieri ai 177 di oggi con un numero di tamponi effettuati (2.090) praticamente uguale. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 morti, che porta il totale dei decessi a 663. In calo di 5 le terapie intensive (15), stabili i ricoveri in area medica (173) e in crescita di 40 gli isolati a domicilio 6.312. Lieve incremento anche per i casi attivi, dopo giorni di decrescita, saliti a 6.500 contro i 6.465. I guariti sono 29.035 (+138). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 22, Catanzaro 20, Crotone 11, Vibo Valentia 61, Reggio Calabria 63. Ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 533.084 soggetti per un totale di 564.151 tamponi con 36.198 positivi. Sono i dati giornalieri forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.615 (39 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all'ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.553 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.956 (7676 guariti, 280 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.481 (9 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.460 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.654 (3558 guariti, 96 deceduti). Crotone: casi attivi 133 (6 in reparto; 127 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.614 (2.571 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 463 (12 ricoverati, 451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.855 (2803 guariti, 52 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.758 (67 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 14 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1671 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.310 (12.118 guariti, 192 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).