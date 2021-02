Covid:Calabria, 166 positivi e 2 morti, calo ricoveri medici

(ANSA) - CATANZARO, 18 FEB - Sono 166 (ieri 170) i positivi al Covid 19 individuati nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano due vittime con il totale che sale a 659. Calano di 6 i ricoverati in area medica (173) mentre crescono di 2 i ricoverati in terapia intensiva (20). In flessione anche gli isolati a domicilio (6.272, -62) ed i casi attivi, passati dai 6.531 di ieri ai 6.465 di oggi. Crescono, infine, di 230 i guariti (28.897). I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 44, Catanzaro 10, Crotone 11, Vibo Valentia 44, Reggio Calabria 57. In Calabria, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 531.096 soggetti con 562.061 tamponi e 36.021 positivi. I dati sono forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.595 (38 in reparto AO di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;2 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all'Ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.530 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.954 (7.674 guariti, 280 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.492 (9 in reparto all'AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.623 (3.527 guariti, 96 deceduti). Crotone: casi attivi 126 (6 in reparto; 120 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.610 (2.567 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 433 (13 ricoverati, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.824 (2.773 guariti, 51 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.769 (67 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.680 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.236 (12.047 guariti, 189 deceduti). altra regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 167. (ANSA).