Covid: Calabria, stabile numero positivi (+170) ma 7 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 17 FEB - Resta sostanzialmente stabile il numero dei nuovi positivi (+170, ieri +120) a fronte di un aumento di tamponi fatti (2.567, +396) in Calabria dove però si registra un aumento delle vittime (7) con il totale che arriva a 657. In calo (-18) i ricoverati in area medica che sono 179 e in terapia intensiva (-2 a 18) ed anche gli isolati a domicilio scesi di 109 con il totale a 6.334. In flessione (-129) anche i casi attivi che sono 6.531. In aumento (+292), di contro, i guariti, arrivati a 28.667. I casi confermati oggi sono suddivisi tra Cosenza 79, Catanzaro 10, Crotone 6, Vibo Valentia 23, Reggio Calabria 52. Da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 529.107 soggetti per un totale di 559.992 tamponi e 35.855 positivi. I dati sono comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.582 (42 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all'ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.512 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.922 (7.643 guariti, 279 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.539 (10 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.518 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.568 (3.472 guariti, 96 deceduti). Crotone: casi attivi 122 (8 in reparto; 114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.603 (2.560 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 389 (9 ricoverati, 380 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2824 (2773 guariti, 51 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.849 (66 in reparto all'Azienza ospedaliera di Reggio Calabria; 14 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.760 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.098 (11.910 guariti, 188 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).