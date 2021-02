Covid: stabile dato positivi Calabria (+121), un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 16 FEB - Un decesso e 121 positivi in più rispetto a ieri. Si mantiene stabile, con un numero maggiore di tamponi 2.171 per 2.020 soggetti testati, il numero di casi, ieri erano 128, riscontrati nelle ultime 24 ore. Salgono di 2 i ricoverati nei reparti di area medica (197) e diminuiscono di 2 quelli in terapia intensiva (20). Sono 86 in meno gli isolati a domicilio (6.443) e 206 in più i guariti (28.375).I casi attivi sono 6.660 mentre quelli chiusi 29.025. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 526.830 soggetti 557.425 tamponi eseguiti di cui 35.685 risultati positivi e 491.145 negativi. Le vittime in totale 650. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 20, Catanzaro 6, Crotone 9, Vibo Valentia 26, Reggio Calabria 60.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.622 (47 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all'Ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.545 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.803 (7.528 guariti, 275 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1574 (10 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.549 in isolamento domiciliare);Casi chiusi 3.523 (3.429 guariti, 94 deceduti); Crotone: Casi attivi 118 (8 in reparto; 110 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.601 (2.558 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 402 (10 ricoverati, 392 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.788 (2738 guariti,50 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.894 (74 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 15 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.797 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 12.001 (11.813 guariti, 188 deceduti). (ANSA).