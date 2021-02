Comuni: sciolto Consiglio Rosarno, arriva commissario

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 FEB - Il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani ha sospeso il Consiglio comunale di Rosarno. La decisione è arrivata in seguito alle dimissioni presentate nei giorni scorsi dalla metà più uno dei consiglieri comunali.

Dimissioni che avevano fatto seguito a quelle presentate dal sindaco Giuseppe Idà accusato di scambio elettorale politico-mafioso nell'inchiesta "Faust", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, contro la cosca di 'ndrangheta Pisano.

Dopo la revoca degli arresti domiciliari e la decisione del Tribunale del Riesame di sottoporlo al divieto di dimora, Idà ha presentato le sue dimissioni "pur nella consapevolezza - ha scritto - della mia assoluta estraneità ai fatti indecorosi che mi vengono contestati".

A distanza di tre giorni, arriva la sospensione del Consiglio comunale disposta dalla prefettura. "Il provvedimento - è scritto nella nota del prefetto Mariani - è stato adottato nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento dello stesso, avviata a seguito del verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 141 c. 1 lett. b n. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), ossia dimissioni contestuali della metà più uno dei membri. Con il medesimo decreto il dottore Antonio Reppucci, prefetto in quiescenza, è stato nominato commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, con i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al sindaco". (ANSA).