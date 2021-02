Viola divieto avvicinamento ad ex, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 15 FEB - Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna recandosi nei pressi della sua abitazione, ma non per cercare la donna bensì per minacciare una sua amica, responsabile, a suo dire, di averlo fotografato mentre danneggiava l'auto di una terza donna con la quale l'uomo aveva avuto una relazione.

Un giovane di 25 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal gip di Castrovillari, su richiesta della Procura, con l'accusa di rapina e violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il 25enne ha raggiunto l'amica della donna, che era vicino l'abitazione della sua ex, e le ha chiesto di cancellare le foto che lo ritraevano mentre danneggiava un'auto parcheggiata, di proprietà di un'altra sua ex. Al rifiuto della donna, l'ha aggredita e le ha sottratto il cellulare, che ha distrutto gettandolo a terra.

L'uomo, in passato, aveva già violato la misura del divieto di avvicinamento alla ex recandosi nell'abitazione della donna dove aveva danneggiato una porta. (ANSA).