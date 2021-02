Maltempo:nevica in Calabria,-13 sui rilievi della Sila

(ANSA) - CATANZARO, 15 FEB - Nevica sulla fascia ionica centro settentrionale della Calabria con temperature letteralmente in picchiata. Precipitazioni da Crotone, dove si è leggermente imbiancato il litorale, a Catanzaro e lungo tutti i centri della costa, i fiocchi hanno fatto la loro apparizione dalle prime ore dell'alba senza però al momento dare forma ad accumuli significativi, solo qualche centimetro in più nel quartiere S.Elia, nella zona alta del capoluogo di regione.

Più consistenti le nevicate in Sila dove è stata la temperatura a farla da padrona con il termometro che, in alcune località, ha superato i -13 e nei centri dell'interno pedemontano tra il Crotonese e il Catanzarese. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse nella Presila Catanzarese. Al momento continua a nevicare ma secondo le previsioni la situazione dovrebbe migliorare già dalle prossime ore. Non si segnalano, per ora, particolari problemi per la circolazione stradale.

(ANSA).