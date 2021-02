COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 15 FEB - Flette ancora la curva dei nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 128 (ieri 151) anche se a fronte di un numero inferiore di tamponi, passati dai 2.271 di ieri ai 1.406 di oggi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 2 che portano il totale a 649. Calano di 11 unità i ricoverati in area medica (195) mentre sono stabili a 22 i ricoverati in terapia intensiva. Gli isolati a domicilio sono 6.529 (+5). Crescono di 132 i guariti (28.169) mentre calano lievemente i casi attivi passati dai 6.752 di ieri ai 6.746 di oggi.

Sul fronte vaccinazioni, invece, la Calabria continua a procedere lentamente ed è ancora ultima in Italia per dosi somministrate. Secondo il sito dell'Agenzia italiana del farmaco, aggiornato alle 8 di stamani, sono state 65.143 le dosi inoculate sulle 104.370 disponibili, pari al 62,4%. Di queste 50.620 sono andate ad operatori sanitari e sociosanitari, 11.204 a personale non sanitario e 3.319 a ospiti di strutture residenziali. Ancora nessuna è andata agli over 80. Secondo i dati della fondazione Gimbe, in Calabria ha ottenuto la doppia dose di vaccino l'1,4% della popolazione.

Da domani, intanto, il comune di Cassano allo Ionio cessa di essere "zona rossa". Dopo più di tre settimane si passerà in "zona gialla" con la ripresa, per gli studenti, delle lezioni in presenza. A decretarlo è stato il sindaco Gianni Papasso, con una propria ordinanza. Le attività didattiche in presenza, per quanto riguarda la scuole dell'infanzia, le elementari e le medie inferiori, riprenderanno secondo un calendario concordato con i dirigenti degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale. Stessa cosa avverrà per gli studenti degli istituti superiori che torneranno in aula secondo le disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia. (ANSA).