Comandante Capitanerie porto visita reparti costa ionica

(ANSA) - CATANZARO, 13 FEB - Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino, accompagnato dal comandante regionale della Calabria e della Basilicata Tirrenica, capitano di vascello Antonio Ranieri, ha visitato i Comandi territoriali del litorale ionico della Calabria. Le visite, è scritto in una nota, hanno costituito l'occasione per poter incontrare, nel rispetto delle normative anti Covid, il personale in servizio negli uffici marittimi di Melito Porto Salvo, Bianco, Bovalino, Siderno, Roccella Ionica, Monasterace, Soverato, Catanzaro Marina, Crotone, Cirò Marina, Cariati, Corigliano Calabro, Trebisacce e Montegiordano, continuando così il percorso che lo porterà ad incontrare i circa 300 Comandi periferici "minori", capillarmente distribuiti lungo i quasi 8 mila chilometri della costa nazionale.

Nell'occasione Pettorino ha espresso "sentimenti di vicinanza "alle donne e agli uomini della Guardia Costiera calabrese "per il fondamentale contributo operativo a garanzia e salvaguardia della vita umana in mare e a tutela dell'ambiente marino e costiero. Un servizio indispensabile per tutta la comunità locale, soprattutto in questo periodo storico caratterizzato dalla pandemia". (ANSA).