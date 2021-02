Maltempo: previsto gelo, a Catanzaro accoglienza senzatetto

(ANSA) - CATANZARO, 12 FEB - In considerazione del brusco abbassamento delle temperature previsto dalla serata di sabato 13 febbraio, da domani, a Catanzaro, sarà attivo, nell'Oasi della misericordia di via Carlo V, un servizio di accoglienza straordinaria rivolto a persone senza fissa dimora. Lo ha reso noto il sindaco Sergio Abramo con un post sulla sua pagina Facebook.

"Il servizio - scrive Abramo - verrà garantito tramite i propri volontari dalla fondazione Città Solidale onlus, presieduta da don Piero Puglisi, che ha raccolto le nostre richieste. I senzatetto interessati a usufruire del servizio verranno sottoposti, all'ingresso dell'Oasi, a screening rapido (con esito immediato) e tampone (con esito entro 2 ore) da personale del 118 Suem".

"Per segnalare la presenza di un senzatetto - conclude il sindaco - si può contattare la Polizia locale che provvederà ad attivare le procedure e accompagnarlo alla struttura". (ANSA).