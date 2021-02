COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 FEB - Cento positivi in meno da ieri a oggi. E' in sensibile calo la curva dei contagi in Calabria: sono 115, ieri erano 215, infatti, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 2.425 tamponi eseguiti e 2.311 soggetti testati. Diminuiscono rispetto a ieri anche i decessi, 2, che portano il totale delle vittime a 640 dall'inizio della pandemia. Un ricoverato in più nei reparti di area medica (224) e due in meno nelle terapie intensive (23). La provincia di Reggio Calabria, con 61 contagi, resta in testa seguita da Cosenza (25) e Catanzaro (20). Dati ad una cifra a Vibo Valentia (8) e Crotone (1).

A tenere banco nelle ultime ore è la vicenda della vaccinazione del personale della scuola. "Ho ritenuto che tutto il personale che si occupa a vario titolo dell'educazione dei nostri ragazzi - ha motivato la sua decisione il presidente facente funzioni Nino Spirlì - dovesse essere considerato soggetto a rischio. Per questo motivo, per mettere ancora di più in sicurezza le scuole, ho ritenuto che la categoria degli insegnanti e dei lavoratori della scuola dovesse entrare di diritto ai primi posti per la vaccinazione. Abbiamo ritenuto che fermare la didattica per 15 giorni per consentire la vaccinazione massiccia di tutti i volontari, tra personale docente e non docente che sono circa 50mila persone, fosse necessario considerando che nello stesso periodo andremo a vaccinare i 130mila ultraottuagenari". Sull'iniziativa però frenano i sindacati del settore che, pur apprezzando il recepimento della loro richiesta di vaccinazione del personale, giudicano la proposta di chiudere le scuole come eccessiva.

Intanto è stato definito, nel corso di una nuova riunione, il documento dell'accordo tra la Regione e i medici di medicina generale per l'immunizzazione delle persone ultraottantenni.

(ANSA).