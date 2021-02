In fiamme pullman Ferrovie Calabria, passeggeri incolumi

(ANSA) - PALMI, 11 FEB - Un incendio si é sviluppato, per cause in corso d'accertamento, su un pullman delle Ferrovie della Calabria in servizio sulla tratta Palmi - Delianuova.

Nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze.

Le fiamme hanno avuto origine dal vano motore. Nonostante l'intervento dell'autista e dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti, il mezzo è andato completamente distrutto.

L'amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino, ha disposto un'inchiesta amministrativa interna allo scopo di accertare le cause dell'accaduto.

Per garantire la regolare programmazione delle corse nella zona del comprensorio di Gioia Tauro è stato disposto l'impiego di un autobus sostitutivo. (ANSA).