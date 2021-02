Covid: in Calabria meno nuovi positivi (+127),ma 7 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 07 FEB - Flettono ancora i nuovi positivi in Calabria, 127 in più (ieri erano 197), ma aumenta il numero dei deceduti, 7 nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 624. Sensibile calo dei ricoverati nei reparti di area medica -16(233) e in terpaia intensiva -1 (26). In calo notevole gli isolati a domicilio -322 (7.544) mentre aumentano di molto anche i guariti +459 (25.764).

I casi attivi sono 7.803 mentre quelli chiusi 26.388. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 507.606 soggetti per un totale di 537.077 tamponi eseguiti: le persone risultate positive sono 34.191, quelle negative 473.415. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 17, Crotone 5, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 66.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 3.236 (53 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.142 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.832 (6.566 guariti, 266 deceduti).

; Catanzaro: Casi attivi 1.908 (14 in reparto all'AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1871 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.098 (3.007 guariti, 91 deceduti); Crotone: Casi attivi 174 (11 in reparto; 163 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.479 (2.436 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 439 (11 ricoverati, 428 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.533 (2.489 guariti, 44 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.996 (82 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.890 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.137 (10.957 guariti, 180 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 130. (ANSA).