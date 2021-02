Smaltimento illecito rifiuti,sequestrata discarica abusiva

(ANSA) - TORANO CASTELLO, 06 FEB - Un'area di 1.300 metri quadrati di superficie, adibita a discarica abusiva di materiale di risulta, è stata sequestrata a Torano dai carabinieri forestale che hanno denunciato il proprietario del fondo per smaltimento illecito e inosservanza di ordinanza sindacale.

I militari, a seguito di un controllo in contrada "Cutura", hanno trovato su un'area privata, abbandonati in modo incontrollato sul suolo, cumuli di rifiuti pari a oltre 100 metri cubi derivanti da lavori di demolizione edile.

Al proprietario del fondo ed esecutore materiale, è stato contestato verbale amministrativo per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali sul suolo e gli è stato ordinato di provvedere alla rimozione del materiale e al ripristino dello stato dei luoghi. (ANSA).