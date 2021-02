Covid: in calo nuovi positivi in Calabria (+197),4 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 06 FEB - In lieve calo i nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 197 (ieri erano 239), i contagi riscontrati nella regione con quattro decessi in più che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 617.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti di area medica -12 e uno più nelle terapie intensive (27). Calano anche gli isolati a domicilio -194 (7-866) mente i guariti crescono di 398 (25.305).

I casi attivi sono 8.142 e quelli chiusi 25.922.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 504.906 soggetti per un totale di 534.256 tamponi eseguiti di cui 34.064 risultati positivi e 465.794 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I contagi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 19, Crotone 2, Vibo Valentia 47, Reggio Calabria 61.Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 3.555 (58 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all'Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 3.455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.490 (6.226 guariti, 264 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.894 (14 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1854 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.095 (3.006 guariti, 89 deceduti); Crotone: Casi attivi 178 (11 in reparto; 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.470 (2.427 guariti, 43 deceduti);Vibo Valentia: Casi attivi 425 (17 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.531 (2.489 guariti, 42 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.040 (86 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 11 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.932 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.027 (10.848 guariti, 179 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 160. (ANSA).