COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 05 FEB - Lieve risalita dei nuovi positivi in Calabria. Sono 239 (ieri erano 202), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 2.559 tamponi eseguiti e 2.196 soggetti testati, in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 613. Aumentano i ricoveri in area medica (+5 a 261) e quelli in terapia intensiva (+1 a 26).

E' ancora la provincia di Reggio Calabria, dove si sono registrati 141 casi, il numero più alto, a confermarsi la realtà territoriale più colpita della regione. Segue Cosenza con 34, Catanzaro con 30, Vibo Valentia 29 e Crotone 5.

In Calabria - documentano al 3 febbraio i dati contenuti nella bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute e relativi alla settimana 25 gennaio-31 gennaio 2021 - l'indice Rt parametro in base al quale si determina l'assegnazione delle zone rosse, arancioni o gialle, è pari allo 0,81, sotto il livello 1. Il dato consente alla regione di rimanere in zona gialla.

Continua ad aumentare, seppure a rilento, la percentuale di somministrazione di vaccini anti covid nella regione. L'ultimo dato disponibile riferisce di 53.502 inoculazioni su un totale di 79.990 dosi attualmente disponibili. Con il 66,9%, la regione, dopo le ultime consegne di prodotto avvenute nelle ultime ore, conferma la penultima posizione nella graduatoria nazionale precedendo ancora la Liguria al 64,1. Dati che vengono segnalati dal report settimanale dell'Alta scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica.

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha fatto visita oggi alla caserma del secondo reggimento aviazione esercito Sirio che si occupa della distribuzione dei vaccini nelle strutture indicate dal Piano nazionale per la somministrazione. (ANSA).