Droga:spaccio vicino scuole,Cc Cosenza arrestano 3 minorenni

(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di altrettanti minorenni accusati di avere spacciato droga a San Giovanni in Fiore nei pressi di alcuni istituti scolastici e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Le misure, emesse su richiesta della Procura della Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro, consistono in un collocamento in comunità e due permanenze in casa.

Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Cosenza é emersa la fiorente attività di spaccio in cui erano coinvolti i tre minori destinatari delle misure cautelari. Nell'ambito dell'attività investigativa sono stati sequestrati consistenti quantitativi di hascisc e marijuana. Sono stati individuati, tra l'altro, 37 ragazzi, di cui 12 ancora minorenni, e due dei quali infraquattrodicenni, che erano soliti rivolgersi abitualmente ai tre arrestati per ottenere hashish o marijuana. I consumatori di droga, per acquistare la sostanza stupefacente, utilizzavano le "paghette" ricevute dai genitori. (ANSA).