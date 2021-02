Covid: tornano a scendere positivi in Calabria, 3 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - Tornano a scendere sui livelli dei giorni scorsi, dopo l'impennata di ieri, i positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 202 (318 ieri) anche se con alcune centinaia di tamponi fatti in meno (2.831 contro 3.310). Anche oggi si registrano vittime, 3, che portano il totale a 609, 509 delle quali nella seconda ondata.

In lieve crescita anche i ricoverati, sia in area medica (+3 a 256) che in terapia intensiva (+2 a 25) mentre calano gli isolati a domicilio (-92) che sono 8.262. In flessione i casi attivi, giunti a quota 8.543 (-87) ed in aumento i guariti, giunti a 24.476 (+286). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 64, Catanzaro 12, Crotone 6, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 106. Ad oggi sono stati sottoposti a test 500.314 soggetti per un totale di 529.075 tamponi fatti con 33.628 positivi. I dati giornalieri sono comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.784 (57 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all'ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.159 (5.898 guariti, 261 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.949 (22 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.901 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.991 (2.903 guariti, 88 deceduti). Crotone: casi attivi 191 (12 in reparto; 179 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.450 (2.407 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 439 (15 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.441 (2400 guariti, 41 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.130 (88 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.022 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.735 (10.559 guariti, 176 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).