Riace: Giuliano Pisapia nuovo difensore Mimmo Lucano

"Ho dato disponibilità perché (ANSA) - RIACE, 01 FEB - L'ex sindaco di Milano e attuale parlamentare europeo Giuliano Pisapia è il nuovo avvocato di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace sotto processo per la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Stamattina, l'avvocato Pisapia era a Locri per l'udienza del processo "Xenia" in cui è stato sentito il colonnello della Guardia di finanza Nicola Sportelli. In aula c'era anche Mimmo Lucano che ha proceduto alla nomina del nuovo legale. Pisapia affiancherà l'avvocato Andrea Daqua che, sin dall'inizio, segue la causa del sindaco di Riace e ha improntato la difesa di Lucano assieme all'avvocato Antonio Mazzone, morto a causa di un infarto lo scorso 31 dicembre.

Alla fine degli anni novanta, Pisapia faceva parte del pool di legali che si occupò del caso di Abdullah Ocalan. Proprio al leader curdo del Pkk, Mimmo Lucano nel 2016 ha conferito la cittadinanza onoraria a Riace. "Nei giorni scorsi - è l'unico commento dell'avvocato Pisapia - mi è stato richiesto di assistere Mimmo Lucano. Ho dato la mia disponibilità anche perché ero stato a Riace e avevo apprezzato l'accoglienza e la volontà di integrazione. Oggi Lucano ha fatto la mia nomina a fianco dell'avvocato Andrea Dacqua. Il dibattimento è iniziato nel giugno 2019 con numerose udienze. Sto esaminando gli atti processuali". (ANSA).