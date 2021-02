COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 01 FEB - Bar e ristoranti aperti e rientro a scuola in presenza. La Calabria festeggia così il ritorno in zona gialla. La riapertura, soprattutto dai titolari dei locali di ristorazione, è stata salutata con gioia.

"Finalmente abbiamo riaperto. Come noi sono contenti i clienti, che da questa mattina possono prendere un caffè come hanno sempre fatto" dice Mirko, barista di Cosenza. "Vogliamo solo riprendere a lavorare" gli fa eco una ristoratrice mentre un altro evidenzia i problemi che ancora persistono: "quello che spiace è la mancata erogazione della cassa integrazione per i nostri dipendenti".

In chiaroscuro la riapertura delle scuole. Ragazzi contenti per il ritorno in classe e la ripresa di, seppur limitati, contatti con i compagni, ma alle prese - a sentire loro - con il problema dei trasporti. "Io sono arrivato a Catanzaro da Petronà alle 7.30 perché c'è un solo pullman", racconta uno studente dell'Itts Scalfaro. "Oggi sono qua ma chiederò di fare la didattica integrata a distanza" aggiunge riferendosi alla possibilità, prevista nell'ordinanza emanata sabato sera dal presidente ff della Regione Nino Spirlì di poter scegliere se fare lezione in classe o proseguire con la didattica a distanza.

Intanto restano stabili i nuovi positivi (195 contro i 193 di ieri). Anche oggi si registrano vittime, 4, che portano il totale a 596. Stabili anche i ricoveri in area medica (276) e in terapia intensiva (21, +1) mentre calano di 231 unità gli isolati a domicilio (8.382). I guariti crescono di 421 arrivando a 23.667 e calano i casi attivi, oggi 8.679 contro gli 8.909 di ieri.

Contro il diffondersi del Covid prosegue la campagna di vaccinazione. Secondo i dati dell'Agenzia italiana del farmaco, aggiornati alle 14.03, in Calabria sono state somministrate 43.555 pari al 69,5% delle 68.280 totali consegnate finora in regione. (ANSA).