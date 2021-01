Covid: in Calabria crescono positivi e calano ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - Sono 302 (ieri 263 a parità di tamponi) i nuovi positivi in Calabria in una giornata che fa registrare altre 4 vittime, con il totale che arriva a 582, ed il calo dei ricoverati in area medica e in terapia intensiva, e degli isolati a domicilio. In ospedale ad oggi sono ricoverate nei reparti 273 persone (-1) e 21 (-1) in terapia intensiva mentre gli isolati a casa sono 8.784 (-293). Crescono i guariti (22.416, +593) e calano i casi attivi (9.078 contro 9.373). I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 90, Catanzaro 34, Crotone 14, Vibo Valentia 66, Reggio Calabria 98. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 482.810 soggetti per un totale di 509.764 tamponi fatti con 32.076 positivi. Sono i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3819 (61 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3698 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5635 (5386 guariti, 249 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2028 (21 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1977 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2761 (2676 guariti, 85 deceduti). Crotone: casi attivi 253 (17 in reparto; 236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2350 (2308 guariti, 42 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 640 (14 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2093 (2056 guariti, 37 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2245 (80 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 5 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9893 (9724 guariti, 169 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 139. (ANSA).