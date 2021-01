Covid: Gimbe, in Calabria ricoveri sotto soglia saturazione

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - Sono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva in Calabria. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe. Secondo i dati relativi alla settimana 20-26 gennaio, i posti letto occupati in area medica da pazienti Covid sono al 31% (la soglia è del 40%) mentre quelli in terapia intensiva è al 13% (la soglia è del 30%). Nella stessa settimana gli attualmente positivi per 100 mila abitanti sono 506, pari al 6,7%, dato, afferma Fondazione Gimbe, "in peggioramento rispetto alla settimana precedente", così come quello del rapporto positivi-casi testati che è al 13,5% con 757 casi testati per 100 mila abitanti. (ANSA).