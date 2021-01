Armi e droga scoperti in appartamento disabitato nel Reggino

(ANSA) - GIOIA TAURO, 27 GEN - Un arsenale è stato scoperto in un appartamento disabitato sulla statale 18 a Gioia Tauro dai carabinieri che, in un altro locale, all'interno di un radiatore, hanno trovato anche due confezioni contenenti 77 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino.

I militari di Gioia Tauro che hanno operato assieme alle unità specializzate dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, hanno individuato all'interno di un secchio coperto da diversi strati di cellophane, una mitraglietta clandestina modello "Uzi" perfettamente oleata e in ottimo stato di utilizzo e con 2 caricatori, una scatola contenente 50 proiettili calibro 9 luger, e un involucro con altre 20 cartucce. A poca distanza è stato scoperto anche un ordigno artigianale, perfettamente funzionante, del peso lordo di 850 grammi, collegato ad una miccia a rapida combustione e due sacchetti di plastica contenenti più di 4 chili di polvere pirica.

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto personale specializzato dei Carabinieri Artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che ha messo in sicurezza il materiale esplodente e provveduto al successivo repertamento e brillamento della sostanza. (ANSA).