Maltempo: smottamento a ridosso abitazioni, 50 evacuati

(ANSA) - ROTA GRECA, 26 GEN - Cinquanta persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, la notte scorsa a Rota Greca, nel cosentino, a causa di uno smottamento che, comunque, non ha provocato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende che hanno provveduto, in un primo momento, all'evacuazione di 10 persone dalle tre abitazioni investite dalla massa di fango e detriti.

Attualmente sono in corso delle verifiche in tutta l'area sullo smottamento che è ancora in movimento e per questo motivo, a scopo precauzionale, sono stati evacuati altri 10 nuclei familiari per un totale di 40 persone.

Sul posto si trovano il comandante dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, il sindaco, carabinieri, polizia locale e volontari della Protezione civile. (ANSA).