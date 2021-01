Maltempo: statale 278 bloccata alcune ore per una frana

(ANSA) - COSENZA, 25 GEN - Una frana, provocata dal maltempo che ha colpito la Calabria nella giornata di ieri, ha bloccato, la notte scorsa, la strada statale 278 in località Vadue di Carolei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile ed il sindaco di Carolei. Solo dopo alcune ore di lavoro, la strada è stata riaperta. In via precauzionale è stata evacuata un'abitazione situata a monte della frana in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali.

Disagi per il maltempo si sono verificati in diverse zone dell'Alto Tirreno Cosentino. Una cinquantina gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco per verifiche infiltrazioni acqua, allagamenti e piccoli smottamenti. (ANSA).