Covid:207 nuovi casi in Calabria ma pochi tamponi,6 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 25 GEN - Sono 207 (ieri erano 211) i nuovi positivi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore, ma con un numero ridotto di tamponi (1.576 per 831 soggetti testati). Sei i decessi che che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 572. I ricoverati in area medica calano di pochissimo -1 (278), mentre nelle terapie intensive c'è un ingresso in più (22). Aumentano in modo consistente i guariti (+503,in totale 20.604) e diminuiscono gli isolati a domicilio -302 (9.803). I casi attivi sono 10.103 e quelli chiusi 21.176. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 475.339 soggetti per un totale di 501.278 tamponi eseguiti co un totale di 31.279 positivi e 444.060 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 102, Catanzaro 1, Crotone 6, Vibo Valentia 15 e Reggio Calabria 83.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi positivi 4.521 (56 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 4.399 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.675 (4.432 guariti, 243 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 2.111 (22 in reparto all'azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 2056 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.539 (2.452 guariti, 87 deceduti); Crotone: Casi attivi 307 (18 in reparto; 289 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.258 (2.218 guariti, 40 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 673 (15 ricoverati, 658 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.953 (1916 guariti, 37 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.398 (82 in reparto all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.308 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.485 (9.320 guariti, 165 deceduti). (ANSA).