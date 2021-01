Sorpresi a tagliare alberi in Parco Aspromonte, due denunce

(ANSA) - MOLOCHIO, 24 GEN - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone, G.G., di 34 anni, e G.M., di 75, sorprese in località "Passo di Cancelo" di Molochio, all'interno del territorio del Parco Nazionale d'Aspromonte, mentre tagliavano alberi di faggio per procurarsi legname.

Ai due é stato contestato il reato di danneggiamento di piante ed introduzione di mezzi non consentiti dalla legge quadro sulle aree naturali protette. G.G. e G.M. sono stati anche sanzionati sulla base delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da Covid 19.

I militari hanno proceduto al sequestro della legna già depezzata e della motosega di cui erano in possesso i due denunciati. (ANSA).