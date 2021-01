Covid: Calabria, aumentano vittime, da tre a cinque

(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - Oggi in Calabria si registrano cinque vittime per Covid, due in più rispetto a ieri.

Diminuiscono invece i nuovi contagiati, passati da 402 a 211. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva, che sono stati 21 rispetto ai 24 di ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute.

Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 474.508 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 499.702 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

A Cosenza i casi attivi sono 4.575, mentre quelli chiusi sono 4.519 (4.277 guariti, 242 deceduti). A Catanzaro i casi attivi sono 2.112 e quelli chiusi 2.537 (2.452 guariti, 85 deceduti).

Per quanto riguarda Crotone, i casi attivi sono 316 e 2.243 i casi chiusi (2.203 guariti, 40 deceduti). A Vibo Valentia i casi attivi sono 888, mentre quelli chiusi sono 1.723 (1.687 guariti, 36 deceduti).

A Reggio Calabria si registrano 2.421 casi attivi, mentre quelli chiusi sono 9.379 (9.216 guariti, 163 deceduti).

Infine, da altre regioni o Stati esteri i casi attivi sono 93, mentre i casi chiusi sono 266 (tutti guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 39, Catanzaro 33, Crotone 9, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 126, altra Regione o stato Estero 0.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 49. (ANSA).